وزير الاتصالات يشارك باختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالوطنية للتدريب

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الاثنين، في لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP )، "الدفعة الثالثة"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال وزير الاتصالات، إن انطباعه عن المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ممتاز، لافتا إلى أنه التقى بمختلف التخصصات ومن كافة المحافظات، ولاحظ أن مستوى المتقدمين يتحسن باستمرار، كما أنهم يتميزون بالجدية والحماس والالتزام.

وأشار وزير الاتصالات، إلى وجود تعاون مستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يعد أحد المحاور الهامة في الأكاديمية المحور الخاص بتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: نمد يد العون والمساندة للاكاديمية كي تستطيع تدريب الملتحقين بها على أسس ومستجدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يتمكنوا من النجاح في مهامهم الوظيفية في أي من القطاعات.



وانطلقت اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركه 868 مرشحا خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة عاملا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.