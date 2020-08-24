أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

وزير الاتصالات يشارك باختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالوطنية للتدريب

01:11 م الإثنين 24 أغسطس 2020
وزير الاتصالات يشارك باختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالوطنية للتدريب

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، اليوم الاثنين، في لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP )، "الدفعة الثالثة"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال وزير الاتصالات، إن انطباعه عن المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ممتاز، لافتا إلى أنه التقى بمختلف التخصصات ومن كافة المحافظات، ولاحظ أن مستوى المتقدمين يتحسن باستمرار، كما أنهم يتميزون بالجدية والحماس والالتزام.

وأشار وزير الاتصالات، إلى وجود تعاون مستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يعد أحد المحاور الهامة في الأكاديمية المحور الخاص بتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: نمد يد العون والمساندة للاكاديمية كي تستطيع تدريب الملتحقين بها على أسس ومستجدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يتمكنوا من النجاح في مهامهم الوظيفية في أي من القطاعات.


وانطلقت اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركه 868 مرشحا خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة عاملا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.

عمرو طلعت وزير الاتصالات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخبر التالى:

"الأعلى للإعلام" يحدد شروط ترخيص أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية ويحظر استيرادها إلا بهذه الطرق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97340

    عدد المصابين

  • 65927

    عدد المتعافين

  • 5262

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23546527

    عدد المصابين

  • 16039779

    عدد المتعافين

  • 811438

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على طرق شحن عدادات الكهرباء عبر الموبايل