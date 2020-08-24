مش هتحتاج إنترنت.. تعرف على طرق شحن عدادات الكهرباء عبر الموبايل

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع والذكية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن خاصية NFC أو خاصية Near Field Communication، تعني بالعربية خدمة اتصال المدى القريب؛ حيث توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة، وهي عبارة عن شريحة إلكترونية موجودة في الغطاء الخلفي للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لا سلكي مع جهاز إلكتروني آخر، بمجرد تلامسهما معًا من الخلف، في دائرة نصف قطرها قرابة 4 سم، ويتمكن كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًّا كان حجمها، والقيام بعدة مهام، دون الحاجة إلى وجود إنترنت الشريحة، أو إنترنت واي فاي.

وأضاف عبد الدايم، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الكارت المزود بخاصية الـNFC الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء، يدعم إمكانية شحن كل أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، ويمكن شحن العدادات عبر تطبيق "سهل" أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق "خالص"، أو my Fawry3، أو Shal 1، أو Gtpay2.

وأشار مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع والذكية إلى أنه في حال أن عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry، و"كهرباء خالص" يتم استخدامها لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

وتابع عبد الدايم: لشحن كارت عداد الكهرباء، اتبع الإجراءات التالية:

1- تأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، من خلال تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـNFC هو الآخر.

2- قم بإدخال بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

3- قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid، واسم الشركة التابع لها، من القائمة التي ستظهر أمامك، ثم اضغط على متابعة.

4- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن"، قم بلصق الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات ولنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

5- بعد أن يتم نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت، ركِّب الكارت داخل العداد، لنقل رصيد الشحنة.

ونوه مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع والذكية بأنه يمكن تغيير كارت العدادات غير المفعل بالخاصية، باستخدام كارت آخر جديد مزود بخاصية الـNFC عن طريق التوجه إلى إدارة الكهرباء التجارية التي تتبع لها.

وفي ما يتعلق بمدى إمكانية استخدام خاصية NFC على هاتف الأندرويد، أكد عبد الدايم أنه في حالة التأكد من وجود تكنولوجيا NFC في هاتفك الأندرويد، يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى قائمة الإعدادات لتشغيلها بكل سهولة (قائمة الإعدادات Setting – المزيد More البحث عن كلمة NFC في أسفل القائمة – الضغط على تشغيل أو تفعيل).

يُذكر أن تكنولوجيا NFC تعمل على نقل البيانات والملفات بين الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد من خلال موجات الراديو بشكل سريع للغاية يفوق سرعة البلوتوث؛ حيث تقوم فكرة البلوتوث على نقل البيانات من خلال "الحث المغناطيسي"؛ وهو الأمر الذي يجعل خاصية NFC أفضل كثيراً من حيث السرعة.