وزيرة الثقافة تستقبل الطالبة هبة بائعة التين: نموذج مشرف للفتاة المصرية
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الطالبة هبة عبد الحميد التي انتشرت قصة كفاحها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة بأحد عيادات العلاج الطبيعي مساء وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.
وقالت عبدالدايم، إن الطالبة هبة عبد الحميد، تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التي ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها.
وقد شجعتها وزير الثقافة، على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي.
وقررت عبدالدايم، تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لصقل موهبتها، وذلك تجسيدا لدور الدولة في اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة.
من جانبها وجهت الطالبة هبة عبد الحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وأكدت أنها اكتشفت موهبتها في سن 10 سنوات وساندها والدها.
ولفتت إلى أنها بدأت عملها بهدف مساعدة والدها في سداد مصروفاتها الدراسية.
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