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اليوم.. مصر للطيران تُسير 31 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكبًا

08:22 ص الأحد 23 أغسطس 2020
اليوم.. مصر للطيران تُسير 31 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكبًا

مصر للطيران تُسير 31 رحلة دولية

كتب - محمد عبيد:
تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3 آلاف راكبًا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن)، ورحلتين جويتين إلى (دبي، أبوظبي)، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من (الغردقة والأقصر)، ورحلة خاصة إلى (طابا) و٦ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3 آلاف راكبًا.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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