المجلس الإكليريكي للوجه البحري يعلن عودة العمل باشترطات احترازية مكثفة
(مصراوي):
أعلن المجلس الإكليريكي الإقليمي- الدائرة الثانية الإسكندرية وبحري، برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة.
وقال المجلس في بيان له، اليوم السبت، إنه سيتم التواصل مع المجلس بموعد مسبق لدراسة الحالة عن طريق سكرتارية المجلس على رقم ٠١٠٠٠٠٢٦٣١٤، وينعقد المجلس يوم الاثنين من كل أسبوع.
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