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المجلس الإكليريكي للوجه البحري يعلن عودة العمل باشترطات احترازية مكثفة

08:20 م السبت 22 أغسطس 2020
المجلس الإكليريكي للوجه البحري يعلن عودة العمل باشترطات احترازية مكثفة

الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة

(مصراوي):

أعلن المجلس الإكليريكي الإقليمي- الدائرة الثانية الإسكندرية وبحري، برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، عودة العمل به بكافة الاشتراطات الاحترازية الكاملة.

وقال المجلس في بيان له، اليوم السبت، إنه سيتم التواصل مع المجلس بموعد مسبق لدراسة الحالة عن طريق سكرتارية المجلس على رقم ٠١٠٠٠٠٢٦٣١٤، وينعقد المجلس يوم الاثنين من كل أسبوع. ​

الأنبا مرقس المجلس الإكليريكي الإقليمي

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