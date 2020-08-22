القوى العاملة: تعيين 189 شابا وصرف مليوني جنيه للعمالة غير المنتظمة بالسويس

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 189 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه تم توفير 30 فرصة عمل للإناث بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 632 راغبا في العمل منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف الوزير، أن المديرية صرفت مليونين و335 ألف جنيه لـ 2335 عاملا، "منحة عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة المختصة كرعاية إجتماعية.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي للوزير، إن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 35 شكوى فردية تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى تحت البحث والدراسة، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 6 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم التفتيش على 120 منشأة، وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحريراً محضر منشأة مخالفة.

وأشار إلى أنه لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية تم التفتيش على 33 منشأة دون ورود أي إخطار عن وجود حالات إصابة.