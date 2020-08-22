الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة وموعد تحسن حالة الجو

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن الفترة الحالية فترة استقرار في الأحوال الجوية، حيث تستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف الخبراء، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ32 درجة، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة على المناطق الجنوبية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب فى إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة وإحساسنا بالحر.

وأكد الخبراء، أن هناك فرصة لتكون الشبورة في الصباح، على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء مع اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس فقط.

وأوضح الخبراء، أن سبب الاحساس بالحرارة، يرجع لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة التي تصل لـ 88% على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء، أن تقل الرطوبة وتبدأ الأجواء في التحسن مع بداية فصل الخريف الذي يتبقى على بدايته ما يقرب من شهر.

وبدأ فصل الصيف في 21 يونيو الماضي، وينتهي في 21 سبتمبر ليبدأ بعدها فصل الخريف.

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