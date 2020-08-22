"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع طفيف للإصابات في مصر.. والسباق يشتعل للتوصل إلى لقاح

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 123حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 19حالة جديدة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدة على جاهزية مصر لإنتاج هذه اللقاحات فور إقرارها علميًا.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في "عزل العجمي"

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المنيا

الصحة: مصر تشارك مع 6 جهات دولية للحصول على لقاحات كورونا وصلت للمرحلة الثالثة

لليوم الثاني على التوالي.. القليوبية تسجل صفر كورونا

"مصراوي" في "ايبيكو" للأدوية.. كيف يتم تصنيع سيتال وديكساميثازون لمواجهة كورونا؟ (معايشة)

دراسة: الأطفال بلا أعراض "كورونا" أكثر خطرا في انتشار الفيروس

الصحة السعودية: سنمدد التعليم عن بعد حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا

الصحة العالمية: يجب مكافحة كورونا أيضا داخل المدارس

إسبانيا تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ مايو

الولايات المتحدة تسجل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

الصحة الاماراتية: تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزير الصحة اللبناني: عدنا إلى نقطة الصفر مع كورونا لكن مع جاهزية متقدمة

علماء يحددون سبب إصابة شخص أكثر من مرة بـ"كورونا"

الجزائر: 7 وفيات و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا يضرب 14 مدرسة في العاصمة الألمانية

"السباق يشتعل".. آخر مستجدات التوصل إلى "لقاح كورونا" حول العالم

الأوقاف تعلن توديع أذان النوازل: "الأمل" موضوع أول خطبة جمعة بالمساجد

الهند تسجل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة و983 وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

الصين: تسجيل 22 إصابة وافدة من الخارج بكورونا

فرنسا تسجل 4711 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية