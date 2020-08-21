أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

"الأعلى للإعلام": شركات المنصات الفضائية المشفرة يجب أن تكون مملوكة للدولة.. ورأسمالها لا يقل عن 50 مليون

08:36 م الجمعة 21 أغسطس 2020
"الأعلى للإعلام": شركات المنصات الفضائية المشفرة يجب أن تكون مملوكة للدولة.. ورأسمالها لا يقل عن 50 مليون

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يشترط في الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المشفرة، أن تكون مملوكة للدولة ولديها مقر تزاول منه أعمالها، كما شدد على ضرورة ألا يقل رأسمالها المرخص به عن 50 مليون جنيه.

ونصت المادة 37 من لائحة التراخيص التي أقرها المجلس، على أنه على الشركات الراغبة في إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة محددًا به اسم الشركة، وعنوان مقرها الرئيسي، والممثل القانوني لها، وعلامتها التجارية المُسجلة، ونوع نشاطها، ويُرفَق بالطلب إيصال سداد رسم فئة 5 آلاف جنيه مصري.

وتحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة، وتُعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية المُختصة، ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

ونصت المادة 38 على أنه يُشترط في الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تكون مملوكة للدولة، ولديها مقرًا تُزاول منه أعمالها داخل إحدى المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجب ألا يقل رأسمالها المُرخص به عن 50 مليون جنيه مصري ولا يقل رأسمالها المُصدر عن 50% من رأسمالها المُرخص به.

كما ألزمت المادة 39 من اللائحة بأن تلتزم الشركات المُشار إليها بالمادتين (37،38) من هذه اللائحة بتحديد طرق ووسائل التسويق والتوزيع للخدمات التي تقدمها داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم بتحديد أنظمة وتكنولوجيا التشفير أو فك الشفرة المُستخدمة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، وبمراعاة عدم اعتماد أي أنظمة أو تكنولوجيا أخرى إلا وفقًا لذات الإجراءات . وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء في استخدام الأنظمة أو التكنولوجيا المُشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى .

كما ألزمت المادة 40، الشركات المُشار إليها بالمادتين (37،38) من هذه اللائحة بإرسال نسخة من القوائم المالية وتقرير عن نشاطها إلى المجلس الأعلى لفحصها ومراجعتها خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجوز للمجلس الأعلى طلب أي مستندات أو بيانات أخرى يراها لازمة لقيامه بعملية الفحص والمراجعة، وله تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بمن يراه للقيام بهذه العملية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شركات المنصات الفضائية الإعلام

الخبر التالى:

"الأعلى للإعلام": 18 شرطًا لمزاولة نشاط الوسائل الإعلامية الأجنبية في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97025

    عدد المصابين

  • 63462

    عدد المتعافين

  • 5212

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي