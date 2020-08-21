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شيخ الأزهر عن وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة على طريق السلام

08:24 م الجمعة 21 أغسطس 2020
شيخ الأزهر عن وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة على طريق السلام

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه بقراري وقف إطلاق النار في ليبيا، واللذان صدرا عبر بيانين منفصلين من قبل مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس.

وقال شيخ الأزهر عبر تدوينة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الجمعة، "وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع، وخطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات، كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية".

وأعلنت حكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف كافة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".

أحمد الطيب ليبيا الأزهر الشريف مجلس النواب الليبي

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