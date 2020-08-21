نشاط رياح ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب - أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، خلال فترات الليل.

وأوضح الخبراء، أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، وتنشط رياح معتدلة على السواحل الغربية.



وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري تصل إلى 80%.