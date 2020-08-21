فرض ضريبة على المحمول وأخطاء عدادات الكهرباء.. الحكومة ترد على 13 شائعة



كتب - أسامة علي:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، للرد على الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على عدد من الشائعات هذا الأسبوع:

وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة لوجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع.

وشددت على توافر كافة معايير الدقة في العدادات مسبوقة الدفع؛ بحيث يتم حساب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المستهلك، فكلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة للأعلى، مُوضحةً أن هذه العدادات تقوم بالعمليات الحسابية من خلال برنامج حاسب آلي دون تدخل العنصر البشري.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة وجود أخطاء في حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع

فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة المالية، إنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول بيع وحدات من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نفت تلك الأنباء، أنه لا صحة لطرح أي من وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين.

وأوضحت الوزارة، أن كافة الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عاماً يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل لغير المصريين

حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لحذف أو استبعاد أي من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وأنه قد تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة لتصل إلى 3 ملايين و600 ألف مستفيد، بعدما كان المستهدف قرابة 3 ملايين و300 ألف، وذلك بزيادة عدد 300 ألف مستفيد.

وشددت على الالتزام التام بتقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون حذف أي منها، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

وجود عجز بأدوية الأورام بالمستشفيات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية، لا أساس له من الصحة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية الأورام، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، كما يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى اتجاه الدولة نحو تصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام محلياً، وذلك حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات مرضى الأورام من الأدوية.

لمزيد من التفاصيل: المخزون الاستراتيجي آمن.. الحكومة تنفي وجود عجز بأدوية الأورام بالمستشفيات

الإعلان عنها أول سبتمبر.. بيان من الحكومة بشأن مصروفات المدارس الحكومية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المنشور المتداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا المنشور مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يتم اعتماد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن، وإنما سيتم اعتمادها والإعلان عنها ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر المقبل.

لمزيد من التفاصيل: الإعلان عنها أول سبتمبر.. بيان من الحكومة بشأن مصروفات المدارس الحكومية

تفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لتفويض أي من المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالوزارة نهائياً، وأن عملية التقديم بالجامعات الأهلية تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة تفويض إحدى المؤسسات لتلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية

استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ 500 جنيه

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة القوى العاملة، إنه لا صحة لاستبعاد أي من المستحقين من صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، مُوضحةً انتظام صرف الدفعة الثالثة لكافة المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة، بنفس المبلغ الذي سبق صرفه خلال الدفعتين الأولى والثانية من المنحة والمقدر بـ 500 جنيه لنفس عدد المستحقين، دون استبعاد أي منهم، وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 20 أغسطس الجاري، حرصاً من الدولة على دعم العمالة المضارة من جائحة كورونا.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثالثة لمنحة الـ 500 جنيه

الحكومة توضح حقيقة اشتراط تقديم شهادة ميلاد إصدار 2020 للالتحاق بالمدارس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لما تم تداوله حول اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للالتحاق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن إجراءات التقديم بالمدارس للعام الدراسي الحالي لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك في إطار حرص الوزارة التيسير على أولياء الأمور.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة اشتراط تقديم شهادة ميلاد إصدار 2020 للالتحاق بالمدارس

الجامعة تكفل حرية الاختيار.. الحكومة تنفي إجبار طلاب الأزهر على السكن الاقتصادي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تسكين طلاب جامعة الأزهر إجبارياً بالسكن الاقتصادي للمدينة الجامعية، لا أساس له من الصحة.

وقالت جامعة الأزهر، إنه لا صحة لإجبار أي من طلاب أو طالبات جامعة الأزهر على السكن الاقتصادي بالمدينة الجامعية، مشددةً على أن الجامعة تكفل لكافة الطلاب والطالبات حرية الاختيار في السكن بالمدن الجامعية سواء كان السكن اقتصادياً أو عادياً دون أي إجبار.

لمزيد من التفاصيل: الجامعة تكفل حرية الاختيار.. الحكومة تنفي إجبار طلاب الأزهر على السكن الاقتصادي

الحكومة تنفي اشتراط تسجيل بيانات أصحاب البطاقات للاستفادة من مبادرة "ما يغلاش عليك"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية بياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم بطاقات الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يريدون الشراء منها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي اشتراط تسجيل بيانات أصحاب البطاقات للاستفادة من مبادرة "ما يغلاش عليك"

مد فترة التظلمات على نتائج الثانوية لمدة أسبوع

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة أسبوعاً، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لن يتم مد فترة قبول تظلمات نتائج الثانوية العامة، مُوضحةً أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للثانوية العامة لمدة 15 يومًا، والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، مُشيرةً إلى أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت منذ الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار الحرص على مستقبل أبناءنا الطلاب.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة مد فترة التظلمات على نتائج الثانوية لمدة أسبوع

الحملات التفتيشية مستمرة.. الحكومة تنفي انتشار أسماك فاسدة بالأسواق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول غياب الرقابة على أسواق الأسماك مما تسبب في انتشار الأسماك الفاسدة، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الرقابة على أسواق الأسماك، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين. لمزيد من التفاصيل