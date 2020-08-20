وزير الإعلام يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد رأس السنة الهجرية

كتب- مصراوي:

تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال هيكل، في بيان له: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله علينا جميعا بكل الخير والبركات.

وأضاف هيكل: أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الحبيب من كل سوء.. وكل عام وأنتم بخير.