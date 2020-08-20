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صناعة البرلمان تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لرفع مستوى معيشة المواطنين

12:16 ص الخميس 20 أغسطس 2020
صناعة البرلمان تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لرفع مستوى معيشة المواطنين

المهندس محمد فرج عامر

كتب- مصراوي:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين.

وأشاد عامر، في بيانه، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.

ووصف المهندس محمد فرج عامر، التكليفات الرئاسية بالمهمة وهدفها الرئيسي رفع المعاناة عن المواطنين وتقديم جميع أنواع الرعاية للمواطنين خاصة من محدودي الدخل وغير القادرين وتحسين مستوى المعيشة لهم، مؤكدا أن الواقع أكد للرأي العام المصري أن الاهتمام بالمواطن المصري يأتي في مقدمة اهتمامات الرئيس السيسي.

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب السيسي

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