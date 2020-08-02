مع بدء شهر تكريم العذراء.. الروم الكاثوليك: نتبنى موقف الكنيسة الكاثوليكية بشأن إجراءات الصلاة



(مصراوي):

هنأت كنيسة الروم الكاثوليك في مصر، أبناء الكنيسة بحلول شهر أغسطس الذي تكرم فيه الكنيسة السيدة العذراء مريم، حيث تستعد له بالصلاة والصيام والتراتيل.

وقال المطران جورج بكر، رئيس طائفة الروم الكاثوليك في مصر: "كنيستنا تتبنى كل ما جاء في بيان صاحب الغبطة رئيس مجلس البطاركة والمطارنة في مصر".

ونص البيان على أنه إلحاقًا بالبیانات السابقة للكنیسة القبطیة الكاثولیكیة، توصي الكنیسة باتباع التوصیات التالیة في المرحلة الراهنة:

1. تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنین بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازیة السابقة یومیًا عدا یوم الجمعة فقط.

2. بدایة من یوم الاثنین الموافق 3 أغسطس 2020 یمكن للكنائس إعادة تنشیط الاجتماعات الأسبوعیة على ألا یتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنیسة، على أن یكون هناك فاصل بین كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

3. تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكالیل والمعمودیات بنفس الإجراءات الاحترازیة السابقة.

4. تعلیق النوادي الصیفیة بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصیفیة لحین إشعار آخر.