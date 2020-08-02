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في ظل كورونا.. التنمية المحلية تبدأ الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ

04:53 م الأحد 02 أغسطس 2020
في ظل كورونا.. التنمية المحلية تبدأ الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع بالوزارة مع مديري غرف العمليات والأزمات والمتابعة بالمحافظات لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و12 أغسطس.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم، إنه تم توجيه المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء والمدن والمراكز.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تفعيل خطط الطوارئ بمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك المرافق (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز).

وطالب شعراوي، برفع درجة استعداد الحماية المدنية وإدارة المرور وإدارة شرطة النجدة، وشدد على ضرورة تفعيل كافة كاميرات المراقبة وذلك من خلال غرفة التحكم الرئيسية لرصد جميع العمليات.

وقال الوزير: سيتم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية.

ووجه شعراوي، المحافظات بترشيح الأفراد ذوي الكفاءة للإشراف على العملية الانتخابية وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات).

وأوضح شعراوي، أنه تم توجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لاستمرار المتابعة مع غرفة العمليات بالمحافظات لمتابعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستعدادات للانتخابات.

محمود شعراوي انتخابات الشيوخ التنمية المحلية مجلس الشيوخ

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