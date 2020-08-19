تضمن سرعة الاستجابة.. 5 طرق للإبلاغ عن شكاوى فاتورة استهلاك الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تستمر شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات من قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وسط بحث من جانب المواطنين لطرق للإبلاغ عن هذه الشكاوى لحل مشكلاتهم.

ويقدم مصراوي 5 خطوات للتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل الإبلاغ عن شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على حلها في أسرع وقت على النحو التالي:

- طلب الخط الساخن 121.

- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

- عبر الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.​