تضمن سرعة الاستجابة.. 5 طرق للإبلاغ عن شكاوى فاتورة استهلاك الكهرباء
كتب- محمد صلاح:
تستمر شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات من قيمة فواتير الكهرباء الشهرية، وسط بحث من جانب المواطنين لطرق للإبلاغ عن هذه الشكاوى لحل مشكلاتهم.
ويقدم مصراوي 5 خطوات للتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل الإبلاغ عن شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء والعمل على حلها في أسرع وقت على النحو التالي:
- طلب الخط الساخن 121.
- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.
- تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.
- عبر الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
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