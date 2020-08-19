الكنيسة: رهبان جدد وسيامات كهنوتية لدير "الملاك غبريال" ودير "مكاريوس السكندري"

كتب- مصراوي:

صلى نيافة الأنبا أبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم، صباح اليوم، طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم وثمانية آخرين من طالبي الرهبنة بمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان بالفيوم بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

أقيمت الصلوات صباح اليوم بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.

الرهبان الجدد

- الراهب إبسخيرن النقلوني

- الراهب أغاثون النقلوني

- الراهب طوبيا القديس مكاريوس

- الراهب ثاؤفيلس القديس مكاريوس

- الراهب حزقيال القديس مكاريوس

- الراهب سيلا القديس مكاريوس

- الراهب بولا القديس مكاريوس

- الراهب شاروبيم القديس مكاريوس

- الراهب دميان القديس مكاريوس

- الراهب بيشوي القديس مكاريوس

كما تمت سيامة ثلاثة كهنة جدد ورسامة خمسة قمامصة لدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون وهم:

- الراهب القس جبرائيل النقلوني

- الراهب القس صموئيل النقلوني

- الراهب القس ساروفيم النقلوني

- الراهب القمص مينا النقلوني

- الراهب القمص مرقس النقلوني

- الراهب القمص مارتيروس النقلوني

- الراهب ا لقمص كيرلس النقلوني

- الراهب القمص أكليمندس النقلوني

كما تم قبول تغيير الشكل الرهباني للراهب سمعان القديس مكاريوس ليصبح اسمه الراهب عازر النقلون.

وفي إضافة تعليمية رائدة أصدر دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم تحت إشراف نيافة الأنبا أبرآم تطبيقًا إلكترونيًا لقاموس اللغة القبطية، أعداد وتجميع الأب الراهب أرساني النقلوني، حمل اسم (مصباح النقلون).

كان قد تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول في ٦ فبراير الماضي لأجهزة Android وفي ٣٠ يوليو لأجهزة IOS.

ويتميز التطبيق الجديد بعدة مميزات منها:

- يعمل online على أجهزة المحمول والـ Tablet والـ iPad إلى جانب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة iOS - Android.

- يحوي مفردات اللغة القبطية باللهجتين البحيرية والفيومية والكلمات اليونانية المستخدمة في هاتين اللهجتين.

- يحوي أكثر من ٥٠٠٠٠ معنى ومصطلح قبطي.

- به خاصية الترجمة من اللغة القبطية إلى اللغة العربية والعكس مع توضيح نوع الكلمة وأصلها.

- به خاصية إظهار الكلمات يونانية الأصل مكتوبة بحروف اللغة القبطية واليونانية.

- واجهة القاموس متاحة للمستخدم بثلاثة لغات (القبطية، الإنجليزية، العربية).

- يعد أول تطبيق إلكتروني توجد به واجهة باللغة القبطية.

- تعدد طرق البحث عن الكلمة بعدة طرق وهي: البحث عن الكلمة بترتيب الحروف بها كما هي، (وهذا هو الوضع القياسي المستخدم في البحث)، والبحث بمحتوى الحروف (أي البحث عن أكثر من حرف في أي موضع بالكلمة بنفس ترتيبهم)، والبحث في نهاية الكلمة، (أي البحث عن أكثر من حرف بشرط أن يكون موضعهم بنهاية الكلمة)، والبحث بالضبط، (أي البحث عن الكلمة كما هي مكتوبة تمامًا).

- يُمَكِّن القاموس المستخدم من عمل مشاركة (share) لأي كلمة موجودة به، أو نسخها، أو عكس ترجمتها بين اللغتين القبطية والعربية.

- يحتوي على قائمة بالمراجع المستخدمة.

- بالنسبة لأجهزة IOS فإن القاموس مزود بلوحة مفاتيح قبطية (يمكن للمستخدم استخدامها أيضًا للكتابة عمومًا بأي برنامج آخر)، وبالنسبة لأجهزة Android فإن القاموس يستخدم لوحة المفاتيح القبطية التي أطلقتها شركة Google من خلال تطبيق Gboard، ويوجد به أيضًا فيديو توضيحي لكيفية تشغيلها على الهاتف لاستخدامها في البحث عن الكلمات.

وتجرى حاليًا تحديثات وإضافات لإلحاقها بالتطبيق لإضافة ميزات جديدة منها:

- إضافة نطق الكلمات.

- إضافة مفردات اللغة القبطية باللهجتين الصعيدية والأخميمية.

- إضافة اللغة الإنجليزية.

- إضافة عبارة على كل معنى لكل كلمة.

- إضافة إمكانية ترجمة الجمل.

- ربط البحث عن الكلمات بنصوص الكتاب المقدس والنصوص الليتورجية.

- تحديد موقع كل كلمة وردت بالقاموس في كل مرجع تم استخدامه برقم الصفحة والعمود ليسهل للمستخدم الوصول لمصدر كل كلمة.

- إضافة ملخص لقواعد اللغة القبطية.