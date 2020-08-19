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برلماني: الجامعات الخاصة تحولت لـ"سبوبة" لتحقيق أرباح طائلة

04:46 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
برلماني: الجامعات الخاصة تحولت لـ"سبوبة" لتحقيق أرباح طائلة

مجلس النواب

حذر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الحكومة من مغالاة الجامعات الخاصة في الرسوم والمصاريف الخاصة بها خلال العام الحالي، مطالبًا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعقد اجتماع عاجل مع جميع رؤساء الجامعات الخاصة للاتفاق على أسعار جديدة وموحدة لرسوم ومصاريف الكليات ولا يترك الأمر وفقًا لأهواء رؤساء ومجالس إدارات الجامعات الخاصة الذين يتاجرون بأولياء الأمور والأسر المصرية دون شفقة.

وقال "إسماعيل"، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء: "للأسف الجديد هناك تفاوت كبير في مصاريف ورسوم دخول الكليات بالجامعات الخاصة تتعدى مابين عشرين ألف جنيه إلى أكثر من خمسين ألف جنيه، فيما بين الدخول لنفس الكلية من جامعة لأخرى".

وتساءل النائب، عن المعايير التي تم على أساسها وضع هذه الرسوم والمصاريف، مطالبًا من الدكتور خالد عبدالغفار إصدار قرار ملزم لجميع الجامعات يتم فيه تحديد الرسوم والمصاريف بصورة عادلة، مؤكدًا ان الجامعات الخاصة حادت عن أهدافها وتحولت إلى سبوبة كبرى لتحقيق أرباح طائلة على حساب العملية التعليمية داخل هذه الجامعات.

واشاد النائب محمد إسماعيل، باتجاه الحكومة إلى إنشاء الجامعات الأهلية وقرب افتتاح 4 جامعات أهلية، مؤكدًا على أهمية هذه الجامعات للحد من مغالاة الجامعات الخاصة في الرسوم والمصاريف الدراسية، مطالبًا من الدكتور خالد عبدالغفار عدم المغالاة في تحديد رسوم ومصاريف الجامعات الحكومية.

مجلس النواب محمد إسماعيل الجامعات الخاصة خالد عبدالغفار

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