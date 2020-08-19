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بدء تسليم 716 شقة بـ"سكن مصر" في 6 أكتوبر الجديدة

04:01 ص الأربعاء 19 أغسطس 2020
بدء تسليم 716 شقة بـ"سكن مصر" في 6 أكتوبر الجديدة

وحدات سكنية

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مواعيد تسليم أول دفعة من شقق مشروع سكن مصر، وأرقام العمارات، حيث تستمر عمليات التسليم حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، في تسليم 716 وحدة سكنية كمرحلة أولي.

ويقع مشروع سكن مصر على مساحة 125 فدانًا، علي طريق الواحات، وبجوار منطقة الـ800 فدان، حيث يتكون المشروع من 177 عمارة سكنية يتخللها عدد 12 وحدة إداري و36 وحدة تجاري داخل العمارات، بالإضافة لمنطقة مباني الخدمات والتي جاري تنفيذها (مدرسة تعليم أساسي - حضانة - وحدة صحية - سوق تجاري).

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد على النحو التالي:
يتم تسليم أرقام العمارات 81 - 98- 99- 80، خلال الفترة من 21 وحتى 26 أغسطس الجاري، وأرقام العمارات 74- 73- 72- 66، خلال الفترة من 27 أغسطس، وحتى 2 سبتمبر.

كما سيتم تسليم العمارات أرقام 65- 64- 63- 62 أيام 6 وحتى 9 سبتمبر، وأرقام العمارات 61- 1- 2- 3، أيام 13 وحتى 16 سبتمبر المقبل.

كما سيتم تسليم أرقام العمارات 5- 84- 85- 86، أيام 20 وحتى 23 سبتمبر، وأرقام عمارات 83- 87- 100- 28، وأيام 27 وحتى 90 سبتمبر، إلى جانب تسليم أرقام عمارات 53 و52 يومي 4 و5 أكتوبر المقبل، كما تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لتسليم المتخلفين عن الحضور في المواعيد المعلنة.

وحدات سكنية مشروع سكن مصر 6 أكتوبر الجديدة طريق الواحات

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