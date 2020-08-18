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السياحة: الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان 100 ألف سائح منذ استئناف الحركة

10:19 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
السياحة: الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان 100 ألف سائح منذ استئناف الحركة

الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان 100 سائح

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تخطي أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى اليوم الثلاثاء 100 ألف سائح من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وعاد عدد كبير من السياح إلى بلادهم بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.

الغردقة شرم الشيخ السياحة وزارة السياحة والآثار

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