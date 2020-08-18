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الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضرري السيول في السودان

08:40 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الصحة: إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات طبية إغاثية لمتضرري السيول في السودان

وزيرة الصحة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال 14 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية إلى السودان لمجابهة السيول، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التضامن والتكاتف بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة السكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزاة، أن شحنة المساعدات الإغاثية التي تم إرسالها اليوم الثلاثاء، على متن طائرة عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تتضمن كافة أنواع الأدوية من فيتامينات، ومضادات حيوية، ومسكنات، ومخفضات للحرارة، بالإضافة إلى محاليل طبية، ومستلزمات جراحية.

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أن هذه الشحنة هي الأولى، حيث إنه من المقرر إرسال شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول بدولة السودان الشقيقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر "مجاهد" أن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

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