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وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصا عديدة للاستثمار والصناعة

04:30 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصا عديدة للاستثمار والصناعة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- مصراوي:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر لمجلس النواب، لمناقشة قانون المخلفات، والذي يعالج مشكلة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة.

وأكدت الوزيرة ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على أهمية القانون ليس لأنه لم يتم مناقشته على مدار 5 سنوات سوى الآن، أو لأنه يعالج مشكلة القمامة فقط، ولكن لأن هناك أنواع مختلفة من المخلفات يساهم القانون في مواجهتها.

وأكدت أن القانون، لن يكون قويا و محققا لأهدافه إلا بتحديد الأدوار، والمسئوليات مؤكدة أن القانون يعمل علي خلق فرص للاستثمار الصناعة والتخطيط والمالية.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قانون المخلفات الاستثمار المخلفات الصلبة

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