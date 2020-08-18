وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصا عديدة للاستثمار والصناعة
كتب- مصراوي:
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر لمجلس النواب، لمناقشة قانون المخلفات، والذي يعالج مشكلة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة.
وأكدت الوزيرة ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على أهمية القانون ليس لأنه لم يتم مناقشته على مدار 5 سنوات سوى الآن، أو لأنه يعالج مشكلة القمامة فقط، ولكن لأن هناك أنواع مختلفة من المخلفات يساهم القانون في مواجهتها.
وأكدت أن القانون، لن يكون قويا و محققا لأهدافه إلا بتحديد الأدوار، والمسئوليات مؤكدة أن القانون يعمل علي خلق فرص للاستثمار الصناعة والتخطيط والمالية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96590
عدد المصابين
-
60651
عدد المتعافين
-
5173
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21842782
عدد المصابين
-
14570347
عدد المتعافين
-
773279
عدد الوفيات
إعلان