هاني يونس ينشر صورًا جديدة لمدينة العلمين الجديدة: "مدينة السحر والجمال"
04:27 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
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كتب- مصراوي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمدينة العلمين الجديدة.
وكتب يونس تعليقا على الصور "العلمين الجديدة مدينة السحر والجمال".
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