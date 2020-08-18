أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

هاني يونس ينشر صورًا جديدة لمدينة العلمين الجديدة: "مدينة السحر والجمال"

04:27 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة

كتب- مصراوي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمدينة العلمين الجديدة.

وكتب يونس تعليقا على الصور "العلمين الجديدة مدينة السحر والجمال".​

مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة هاني يونس

الخبر التالى:

وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصا عديدة للاستثمار والصناعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يصعد 25 جنيها