القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1442ه جاء فيها:

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرٍ ونماءٍ وتنميةٍ وبناءٍ على الوطن فى ظل قيادتكم نحو غدٍ مشرق آمن بمشيئة الله.

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون اقتدائهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهامٍ ومسئولياتٍ وطنيةٍ حمايةً لمصر وشعبها وصوناً لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم .

حفظكم الله ورعاكم وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية ، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.