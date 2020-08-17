ماذا يعني إذن البرلمان بسماع أقوال مرتضى منصور أمام النيابة؟ وكيل "تشريعية النواب" يجيب

(مصراوي):

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، بعد طلب تقدم به النائب العام إلى رئيس المجلس، على خلفية اتهام منصور في عدد من القضايا.

وجاء الإذن بسماع أقوال النائب في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، اليوم تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب في القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال، الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.

وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.

من ناحية أخرى، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"مصراوي"، إن الإذن بسماع أقوال النائب، لا يعني رفع الحصانة عنه، وهو ما يتطلب إجراءات مختلفة، موضحًا أن المادة (359) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع لقوله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد من (356:358)".

واستعرض طماوي تقرير اللجنة التشريعية اليوم الاثنين، وقال إن المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها".

وهو ما أكده صلاح فوزي، خبير القانون الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، والتي قال فيها إن الحصانة حينما ترفع تكون بقرار من المجلس، وإذا رفعت يترتب عليها إمكانية اتخاذ إجراءات الظبط القضائي، والتي منها استجواب النائب أو محاكمته أو حبسه احتياطيًا.

وأضاف أن النائب لا يملك أن يتنازل عن الحصانة،

موضحًا أن سماع أقوال النائب ليس إجراء من إجراءات الضبط القضائي، نافيًا التحقيق مع مرتضى منصور في ظل قرار البرلمان بالإذن بسماع أقواله، حيث أنه مازال محتفظًا بالحصانة.

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