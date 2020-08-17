أشرف رشاد يدعو رئيس النواب للم شمل "الأهلي والزمالك" تحت رعاية البرلمان

(مصراوي):

دعا المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الدكتور علي عبدالعال، لتبني مبادرة للم الشمل بين رئيسي مجلسي إدارة الأهلي والزمالك، ودعوة محمود الخطيب ومرتضى منصور في ضيافة رئيس مجلس النواب، في أي وقت مناسب بلجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الاثنين، عقب مناقشة المجلس لطلبات الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور والمقدمة من النائب العام.

وعقب عبدالعال: "لو سألت المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، فأنا أحاول تنفيذ المبادرة من وقت قريب، وإيدي في إيدك وداعم لهذه الخطوة في أي وقت، وفي أي مكان أنا تحت الأمر".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

كما رفض المجلس 3 طلبات رفع الحصانة عن النائب، في القضايا أرقام 18، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.

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