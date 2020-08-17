التضامن: استبعاد ذوي الإعاقة ممن يمتلكون سيارات من معاش "تكافل وكرامة"

(مصراوي):

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك ربط بين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وبين تملك وشراء ذوي الإعاقة لسيارة، والأمر محدد بضوابط حتى لا يتم ظلم أي شخص، مؤكدة أنه منذ شهر سبتمبر 2019 من يثبت أنه اشترى سيارة يتم حذفه من معاش "تكافل وكرامة"، إلا إذا ثبت أن السيارة ليست من ماله الخاص.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، ردًا على سؤال رئيس مجلس النواب للوزيرة، عما إذا كان هناك ربط بين تملك وشراء شخص سيارة واستفادته من برنامج "تكافل وكرامة".

وعقبت وزيرة التضامن: "من يحصل على سيارة بدون جمرك ويكلف الدولة آلاف الجنيهات، ويحصل على دعم، هذا ظلم في حق الدولة، لذلك هناك قرار من يحصل على سيارة بعد شهر سبتمبر 2019 يتم وقف استفادته من برنامج تكافل وكرامة، فمن يحصل على دعم من الدولة مقابل الإعفاء الجمركي لا يأخذ دعم آخر من تكافل وكرامة".

وأشارت إلى أن الوزارة تتلقى بيانات عن أسر تحصل على دعم من أكثر من مصدر، وهذا لا يصح، متابعة: "عندنا قروض ميسرة، من يريد أن يأخذ قرض ميسر من غير فائدة سنعطيه، وبخصوص تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر في يناير 2018، لابد من التوضيح أن هذا القانون تتداخل في تطبيقه 21 وزارة بالإضافة إلى المجالس القومية".

وأكدت القباج، أن كافة الأشخاص ذوي الإعاقة مدرجين تحت عباءة وخدمات التأمين الصحي الشامل، وذكرت أنه تم تفعيل النظام المميكن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتم إصدار 524 ألف بطاقة خدمات متكلمة، كما تم تشغيل 220 مكتب تأهيل، وقامت الوزارة بتدريب 720 موظفًا على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم توفير 374 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت: "أنشئنا صندوق عطاء، ويمكنني إرسال الخطة لكم ونتابع ما تم، لكن الدولة محتاجة موارد لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والدولة لم تكن جاهزة من حيث البنية التحتية من تعليم ودمج وفرص إتاحة وغيرها".

وعاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، للسؤال مرة أخرى: "هل هناك ربط بين العربية وبين تكافل وكرامة، هل المواطن والشخص ذوي الإعاقة الذي لديه عربية لا يأخذ معاش تكافل وكرامة؟".

وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: "بعد سبتمبر 2019 ربطنا بين الذين يحصل على عربية ويأخد تكافل وكرامة، وقبل ذلك التاريخ لم يكن هناك ربط بينهما، فمن يشتري سيارة يدفع على الأقل 150 ألف جنيه، هل هو يستحق أم شخص آخر فى حاجة أكثر منه، لو ثبت أن الشخص ذوي الإعاقة لديه سيارة يحرم من كافة الدعم، ومن لديه عربية بعد سبتمبر 2019 يوقف من الدعم النقدي".

وسأل رئيس مجلس النوابن الوزيرة، عن الوضع في حال حصول الشخص ذوى الإعاقة على السيارة من خلال تبرع، قائلًا: "تبرع شخص لشراء عربية لشخص معاق هل يحرمه من تكافل وكرامة؟"، وعقبت الوزيرة: "لا، في حالة ثبوت التبرع، سواء بالنسبة للسيارة أو إدخال أولاده مدرسة خاصة، وتم إثبات أن ذلك ليس من ماله الخاص يعاد تقييمه ويدخل ضمن تكافل وكرامة".​