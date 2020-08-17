وزير التموين يفتتح النادى الاجتماعى بالمنطقة التجارية بطنطا

كتب - محمد سامي:

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، يرافقه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طنطا.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجيستية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية، على مساحة حوالى 83 فدان باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا، و تخدم 42 مليون نسمه توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المنطقة التجارية/اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.