محافظ القاهرة يوجه بحصر العقارات ذات الطراز المعماري

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة مراجعة كافة العقارات ذات الطراز المعماري بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة ومراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها وإخلائها على الفور من أي أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية.

وأوضح محافظ القاهرة، أن العاصمة بها أكثر من 500 عقار طراز معمارى مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرًا إلى وجود لجان على مستوى عال برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة الخديوية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة جادة فى تحديد المسئوليات عند حصر العقارات الآيلة للسقوط ومحاسبة المقصرين فى التعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة المرور الدوري على هذه العقارات ومراجعتها وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأمن .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف الاستثمار بالمحافظة سيشهد خلال الفترة القادمة مراجعة كبيرة لتبسيط الإجراءات وتلافي المعوقات كما سيكون محل اهتمام لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد تسهم فى حركة الاستثمار والتجارة فى الاقتصاد المصري.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة مراجعة كافة المشروعات بالمحافظة ووضع خطط للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن ووضع منظومة متكاملة لأملاك المحافظة وكيفية التعامل معها ووضع قاعدة بيانات مشتركة لكل أملاك المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة للتعامل معها كوحدة واحدة.