بـ 6 مليارات جنيه استثمارات.. المصيلحي: المنطقة اللوجستية بطنطا توفر 50 ألف فرصة عمل

كتب- محمد سامي :

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أكبر منطقة تجارية ولوجستية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرنبرو جلوبال للاستثمار" وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية، على مساحة نحو 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة، توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التي تم تنفيذها.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المنطقة اللوجستية في طنطا تتضمن العديد من الأنشطة التي سوف تسهم في نقلة نوعية للمواطن بمحافظات بالدلتا؛ حيث تضم أكبر مركز تجاري بالمحافظات على مساحة 135000 متر مربع تم افتتاحه في 3/9/2019، يحتوي هايبر ماركت وتوكيلات تجارية و7 دور عرض سينمائية، وأكبر منطقة لوجستية للأدوية بأحدث التكنولوجيا العالمية للإقلال من الهادر وتوفير الأدوية لمواطني الدلتا.

وأضاف عشماوي أن المنطقة تضم أيضًا معارض تجارية وأسواقًا مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تسهم في وجود الشركات العالمية بمحافظات الدلتا؛ مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط، كما تضم مراكز طبية يوجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا .

وقال شريف يونس، العضو المنتدب لشركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، إن المنطقة تتضمن قاعات مؤتمرات تسهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة وأكبر ناد رياضي اجتماعي بالمنطقة يسهم في استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم في استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات تم تزويد المنطقة التجارية اللوجستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي وشبكة اتصالات وشبكة إنترنت حديثة من خلال أجهزة الدولة المختلفة .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضًا مقر السجل التجاري بالمنطقة.

ويرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية/ اللوجستية، كل من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، و السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما سيتم افتتاح النادي الرياضي الاجتماعي كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بحضور كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، وشريف يونس العضو المنتدب للشركة، واللواء مهند أبو ليمون مدير شركة داون تاون دلتا، واللواء سعيد السيد مدير نادى ماتريكس.