انخفاض درجة الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرار في الأحوال الجوية، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة وكذلك الإحساس بالحرارة.

وقال الخبراء لمصراوي، الأحد، إن طقس اليومين المقبلين يشهد تراجعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدل درجة إلى درجتين.

وتابع الخبراء: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 إلى 35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و41 درجة.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة، وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع نسب الرطوبة يرجع لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وينحصر بعد ذلك متجها إلى شبه الجزيرة العربية.