أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

انخفاض درجة الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

01:43 م الإثنين 17 أغسطس 2020
انخفاض درجة الحرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرار في الأحوال الجوية، واستمرار ارتفاع نسب الرطوبة وكذلك الإحساس بالحرارة.

وقال الخبراء لمصراوي، الأحد، إن طقس اليومين المقبلين يشهد تراجعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بمعدل درجة إلى درجتين.

وتابع الخبراء: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 34 إلى 35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و41 درجة.

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة، وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع نسب الرطوبة يرجع لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وينحصر بعد ذلك متجها إلى شبه الجزيرة العربية.

انخفاض درجة الحرارة الرطوبة درجات الحرارة شبورة الطقس

الخبر التالى:

وزير الصناعة :الحكومة حريصة على زيادة محطات الغاز الطبيعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96475

    عدد المصابين

  • 59743

    عدد المتعافين

  • 5160

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21778906

    عدد المصابين

  • 14523476

    عدد المتعافين

  • 772002

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين