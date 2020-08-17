رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد
كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1442.
وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مقرونة بأصدق التمنيات بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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