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وزير التعليم العالي: الإبقاء على مستشفيات العزل حتى أول سبتمبر

11:22 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
وزير التعليم العالي: الإبقاء على مستشفيات العزل حتى أول سبتمبر

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

مصراوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيما يخص جائحة كورونا، منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مستشفيات العزل وزير التعليم العالي

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