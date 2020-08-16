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مدير "متبقيات المبيدات": 15% من خضروات عينة عشوائية من الأسواق المصرية متجاوزة الحد المسموح به

09:05 م الأحد 16 أغسطس 2020
مدير "متبقيات المبيدات": 15% من خضروات عينة عشوائية من الأسواق المصرية متجاوزة الحد المسموح به

الخضروات

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور شكر عبدالسلام مدير معمل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعمل شكّل لجنة فنية على أعلى مستوى لعمل مسحة عشوائية على ما يقرب من 30 محصول خضر في الأسواق المصرية.

وقال عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن نتائج العينات جاءت كالتالي: 50% من المحاصيل لاتحتوي على تلوث، مشيرًا إلى ضبط 35% تحتوي على تلوث أقل من الحد المسموح، و15% أعلى من الحد المسموح.

وأضاف مدير معمل متبقيات المبيدات، أن المعمل يمتلك العديد من أفضل الأجهزة للكشف عن المبيدات، لافتًا إلى امتلاك الكوادر العاملة للتأكد من تلك النتائج.

وأشار عبدالسلام، إلى أن عمليات المسح تمت على كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن نتائج المعمل لا يمكن أن يكون بها أخطاء.

الخضروات المبيدات وزارة الزراعة

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