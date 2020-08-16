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"بريق وطن".. فيلم تسجيلي لاستعراض مجهودات المترو

08:06 م الأحد 16 أغسطس 2020
"بريق وطن".. فيلم تسجيلي لاستعراض مجهودات المترو

مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:

أعدت وزارة النقل، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بريق وطن"، عن افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق اليوم الأحد، يستعرض مجهودات مشروعات مترو الأنفاق في مصر، وهو من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.

مترو الأنفاق وزارة النقل السيسي

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