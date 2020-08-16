بعد قرار إجازة الخميس.. ننشر الإجازات المتبقية في 2020 بحسب موقع رئاسة الجمهورية

(مصراوي):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس الجاري، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وكانت الحكومة قررت يوم 28 يونيو الماضي، تحويل أي إجازة رسمية، واقعة في منتصف الأسبوع، ليوم الخميس، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

لكن الحكومة قررت أيضًا استثناء 3 مناسبات من القرار، وهي أيام أعياد الفطر والأضحى، والميلاد المجيد.

وينشر (مصراوي) في التقرير التالي، الإجازات المتبقية في عام 2020، في ضوء القرار الجديد، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية..

- الخميس المقبل، 20 أغسطس، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء (يكون الخميس) 6 أكتوبر، بمناسبة انتصار القوات المسلحة في يوم 6 أكتوبر 1973.

- الخميس 29 أكتوبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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