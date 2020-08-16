وصول أولى رحلات شركة "آيربوخاريست" إلى مطار الغردقة عقب استئناف الحركة الجوية (صور)
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "آير بوخاريست" القادمة من رومانيا، على متنها 147 راكبًا، عقب استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود.
وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة، وفريق العلاقات العامة في المطار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.
يأتي هذا في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية، وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96220
عدد المصابين
-
57858
عدد المتعافين
-
5124
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21297048
عدد المصابين
-
14075982
عدد المتعافين
-
761576
عدد الوفيات
إعلان