وصول أولى رحلات شركة "آيربوخاريست" إلى مطار الغردقة عقب استئناف الحركة الجوية (صور)

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، أولى رحلات شركة "آير بوخاريست" القادمة من رومانيا، على متنها 147 راكبًا، عقب استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه واستقبال الركاب بالورود.

وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة، وفريق العلاقات العامة في المطار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.

يأتي هذا في ضوء جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية، وزيادة عدد الرحلات بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.