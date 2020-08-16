وزير النقل: نهدف للوصول إلى صفر انتظار للسفن في ميناء الإسكندرية

يضم 5800 قطعة.. وزير السياحة: إضافة الآثار المكتشفة حديثًا إلى متحف

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير: يوجد اهتمام كبير من الحكومة بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي.

واستعرض الوزير، ملامح تطوير ميناء الاسكندرية، إضافة إلى أراضي مليون متر مربع، وإنشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و54، وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم، مما سيؤدي إلى أن يصل حجم التداول إلى 80 مليون طن كما سيتم الوصول إلى صفر انتظار للسفن.

وعن مشروعات النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى تحدث الوزير عن شبكة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والتي تشمل الخط الأول حلوان /المرج بطول 44 كم بواقع 35 محطة والذي ينقل 1.2 مليون راكب يوميا، والخط الثاني شبرا الخيمة المنيب بطول 21.5 كم و20 محطة والذي ينقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث عدلي منصور / إمبابة جامعة القاهرة والذي يبلغ طوله 41.2 كم ويشمل 34 محطة، والذي سيصل عدد ركابها إلى 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال الخط.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.