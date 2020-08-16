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السيسي عن حلول للتغلب على مشكلات التعديات: مش هنقدر.. دي تكلفة كبيرة جدا علينا

11:27 ص الأحد 16 أغسطس 2020
السيسي عن حلول للتغلب على مشكلات التعديات: مش هنقدر.. دي تكلفة كبيرة جدا علينا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تسعى لإنشاء محور (المحمودية – البحيرة) ولكنها واجهت الكثير من العقبات متمثلة بالتعديات من قبل المواطنين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد: بنفكر نعمل محور المحمودية، حجم التعدي على حرم المحمودية 5500 حالة طيب عايزينا نبني البلد ولا هنفضل مصرين على مناظر ضيقة وأنا مش ضد الناس تبني وتعمر بس عايزين نعمل كده من غير ما نسبب مشاكل كبيرة جدا جدا.

وتابع الرئيس السيسي: طيب هنقدر نعمل كل مشاريعنا بالطريقة اللي حلينا بيها الموضوع ده، لأ منقدرش دي تكاليف كبيرة جدا جدا علينا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وتربط بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

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بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديات إنشاء محور المحمودية الخط الثالث لمترو الأنفاق مترو الأنفاق

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