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استقرار.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

12:01 ص الأحد 16 أغسطس 2020
استقرار.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.​

فيروس كورونا كوفيد19 وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96220

    عدد المصابين

  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

    عدد الوفيات

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