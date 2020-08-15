"لا تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاق".. القومي للترجمة يعلن ضوابط جديدة لاختيار أعماله

(مصراوي):

أعلنت الدكتورة علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، تقديم آليات جديدة للعمل بالمكتب الفني، ضمن الخطط الجديدة لتطوير أداء المركز القومي للترجمة.

وقالت في بيان لها اليوم السبت: "سبق ووعدنا بتقديم آليات جديدة للمكتب الفني، وبعد مطالعة الأسئلة والاستفسارات التي تواجه القراء والمترجمين، توصلنا إلى الآلية الآتية التي نحاول من خلالها تلافي العيوب والمشكلات".

وتتضمن الآتي: "يتم فتح باب التقدم بالمقترحات مرتين في العام خلال شهري يناير ويوليو، مع مراعاة الشروط الآتية ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب، أن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، تتراوح صفحات الكتاب بين 60 وحتى 500 صفحة، مع إمكانية استثناء هذا الشرط إن كان الكتاب جزء من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم".

كما تشمل الشروط أن يكون الكتاب حديثًا، ولم يمر على نشره أكثر من 5 سنوات، مع مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان، وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، ألا يكون المترجم متعاقدًا على ترجمة كتاب آخر مع المركز في نفس الوقت.

بالإضافة إلى أن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته، وأن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلي وأهمية الكتاب.

وأضافت رئيسة المركز: "نرجو أن تسهم هذه الآلية الجديدة في اختصار الوقت، وضمان وصول المقترح والتعامل معه، داخل منظومة محددة المعالم، وأن تسهم هذه الآلية في تطوير أداء المركز لمواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم".