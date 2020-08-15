وزير السياحة والآثار يتفقد مركز زوار محمية رأس محمد في شرم الشيخ

(مصراوي):

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، محمية رأس محمد، ومركز الزوار التابع لها، للوقوف على أعمال التطوير وجودة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، حيث تعتبر هذه المحمية واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

يأتي ذلك على هامش زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ، لتفقد مستجدات أعمال متحف آثار شرم الشيخ.

وأشاد الوزير بجهود وزارة البيئة للحفاظ على المحمية وعلى الموارد الطبيعية بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لتنمية مناطق الجذب السياحي في المحميات والترويج للسياحة البيئية، بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

وخلال الزيارة، التقى العناني ببعض السائحين المصريين والعرب والأجانب من دول أوكرانيا وبيلاروسيا والمجر، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، مؤكدين التزام جميع المنشآت الفندقية والسياحية في شرم الشيخ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها مصر، ولافتين إلى أنهم قضوا وقتًا ممتعًا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، وأن هذه الإجراءات لم تؤثر على استمتاعهم برحلاتهم السياحية.

وأشاروا إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة، توفر مناخًا صحيًا مثاليًا لرحلاتهم السياحية.