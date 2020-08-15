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مجلس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن جدية التصالح في مخالفات البناء

12:29 م السبت 15 أغسطس 2020
مجلس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن جدية التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وقد بدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

رسوم التصالح مخالفات البناء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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