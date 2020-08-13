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المطار: ‎ضبط أدوية مخدرة مع راكب مصري قادم من إيطاليا

11:30 م الخميس 13 أغسطس 2020
المطار: ‎ضبط أدوية مخدرة مع راكب مصري قادم من إيطاليا

أقراص مخدرة_ارشيفيه

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص والزجاجات المخدرة مع راكب مصري فور وصوله من إيطاليا في محاولة لتضليل رجال الجمارك وتهريبها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه محمد يوسف، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية بدت عليه علامات القلق والتوتر، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راي" بمعرفة أمجد رفعت، رئيس قسم الفحص، والذي أفاد بوجود كثافات عالية بإحدى حقائب الراكب.

وبالعرض على رضا أبوالعزم، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هثيم عبدالحكم، مأمور الجمرك، تحت إشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة لتفتيش الراكب، وتبين وجود 435 قرصا من دواء "كونترمال" المخدرة ، و8 زجاجات من نفس الدواء مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.‎

جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي أقراص مخدرة مصر للطيران روما محاولة تهريب

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