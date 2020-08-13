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الإسكان: نتوقع مد مهلة رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء السبت المقبل

09:13 م الخميس 13 أغسطس 2020
الإسكان: نتوقع مد مهلة رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء السبت المقبل

عقار مخالف بالتجمع الخامس

كتب- مصراوي:

قال المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الأن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والفهم الخاطىء لتطبيق القانون.

وقالت نفيسة هاشم، فى كلمتها وردها على أسئلة واستفسارات النواب: "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح في مخالفات البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".

جدير بالذكر أنه وفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو الموعد الأخير لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

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