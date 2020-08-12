عمليات الوفد: المرأة والشباب يتصدرون المشهد الانتخابي

كتب- مصراوي:

قالت غرفة العمليات الإعلامية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، إن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تسير بشكل منتظم في اليوم الثاني منذ التاسعة صباحا.

ورصدت الغرفة، وفق بيان، اليوم الأربعاء، تصدر الشباب والنساء لطوابير الانتخابات في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسيوط وقنا" حيث وقف الناخبون في طوابير منظمة امتدت لخارج مقرات اللجان منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، فيما نظمت بعض الشركات مسيرات عمالية للمشاركة في الانتخابات.

من جانبه فند الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ القانون، ونائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، ما تردد بشأن غلق أبواب الاقتراع اليوم في تمام الساعة الرابعة، قائلا: هذا الكلام عار تماماً من الصحة، موضحاً أن غلق باب الاقتراع لثاني أيام التصويت سيتم في تمام التاسعة مساءً مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، طبقا للضوابط التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد "الهضيبي" أن غرفة عمليات الوفد تتابع علي مدار الساعة العملية الانتخابية وتعمل على تذليل أيه عقبات قد تواجه مرشحي الوفد أو الناخبين بشكل عام أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية، مثمناً دور الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ورجال القضاء وكذلك وزارتي "الداخلية والتنمية المحلية" لإنجاح الانتخابات.

ورصدت الغرفة التزام الناخبين بارتداء الكمامات واستعمال المطهرات والحفاظ علي المسافات طبقا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للحماية من فيروس كورونا، وحرص ذوي القدرات الخاصة والمرضى على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري، مشيدين بمساعدة رجال الشرطة وخاصة الشرطة النسائية في تقديم المساعدة لهم.