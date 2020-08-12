أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

برلماني: مقولة السيسي "مسافة السكة" أصبحت واقعًا عمليًّا لمساندة الدول العربية

05:03 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
برلماني: مقولة السيسي "مسافة السكة" أصبحت واقعًا عمليًّا لمساندة الدول العربية

مجلس النواب

وجَّه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تكليفاته بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية، في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًّا بعد تفجير بيروت، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف الكوراني، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن الزعيم البطل الرئيس السيسي، أكد للرأى العام المصري واللبناني والعربي والعالمي أن مقولته الشهيرة "مسافة السكة" التي أطلقها منذ سنوات لمساندة ودعم الدول العربية التي تحتاج إلى دعم من الشقيقة مصر أصبحت واقعًا عمليًّا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأكد البرلماني أن هناك ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء اللبنانيين والعرب بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية، وكانت مصر قد فتحت جسرًا جويًّا لطائرات النقل العسكرية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة، والتى تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب اللبناني أعرب عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكل الدول التي تمر بأزمات.

مجلس النواب السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي انفجار بيروت انفجار لبنان

الخبر التالى:

فرج عامر: المصريون أبهروا العالم بتحديهم "كورونا" ومشاركتهم في انتخابات "الشيوخ"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان