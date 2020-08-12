برلماني: مقولة السيسي "مسافة السكة" أصبحت واقعًا عمليًّا لمساندة الدول العربية

وجَّه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تكليفاته بفتح جسر جوي لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية، في ظل الأزمة التي تمر بها حاليًّا بعد تفجير بيروت، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف الكوراني، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أن الزعيم البطل الرئيس السيسي، أكد للرأى العام المصري واللبناني والعربي والعالمي أن مقولته الشهيرة "مسافة السكة" التي أطلقها منذ سنوات لمساندة ودعم الدول العربية التي تحتاج إلى دعم من الشقيقة مصر أصبحت واقعًا عمليًّا يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأكد البرلماني أن هناك ترحيبًا كبيرًا من الأشقاء اللبنانيين والعرب بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية، وكانت مصر قد فتحت جسرًا جويًّا لطائرات النقل العسكرية والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة، والتى تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب اللبناني أعرب عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما قدم الجانب اللبناني الشكر للقيادة المصرية الحكيمة التي تمد يد العون لكل الدول التي تمر بأزمات.