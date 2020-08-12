ميناء دمياط: نقل 1800 طن قمح إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

كتب- أسامة علي:

استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة حمولة نحو ثلاثمئة طن للوحدة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، اليوم الأربعاء، في رحلة تهدف إلى نقل نحو 1800 طن قمح تقريبًا من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير النقل بشأن تفعيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهريًّا.

ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها في التوقيت المحدد؛ خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، مؤكدًا أنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفة، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التي يتم نقلها من خلال هذه المنظومة؛ لما لذلك من قيمة مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط، والذي يعطي للميناء ميزة تنافسية كبيرة.

يُذكر أن الميناء يحتوي على محطة للنقل النهري بأطوال أرصفة 340م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم.