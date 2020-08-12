القوى العاملة: تعيين 656 شاباً وصرف 58 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، نحو 656 شاباً، بينهم 10 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 30 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1403 عمال.

وأوضح السيد إبراهيم الخطيب، مدير المديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن المديرية سجلت خلال يوليو الماضي 40 عاملا جديداً في مجال العمالة غير المنتظمة منهم 10 عمال مشتغلين وصرف 16 ألف جنيه لـ 8 منح مولود و 33 ألفا لـ11 منحة زواج، و 8 آلاف جنيه لـ 4 منح وفاة أحد الأقارب، بذلك يصل إجمالي ما تم صرفه من منح رعاية اجتماعية للعمالة المسجلة خلال الشهر 57 ألف جنيه، فضلا عن صرف 1186 جنيها مصاريف علاج لعامل آخر.

وتابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 445 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.